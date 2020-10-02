نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: نيللى كريم تدعم مستشفى سرطان السيدات بهذه الطريقة بـ بوكيه ورد..شاهد أحدث ظهور لـ أمينة خليل من دبي بمقطع من والله وتفارقنا.. ابنة أصالة: أنا سعيدة وفخورة بهذه الأغنية العسل بزيادة.. أسما شريف منير فى إطلالة بسيطة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. نيللى كريم تدعم مستشفى سرطان السيدات .. ابنة أصالة: أنا سعيدة وفخورة بهذه الأغنية.. أسما شريف منير فى إطل... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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