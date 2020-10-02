أحمد فلوكس: مع احترامي لحقوق المرأة إحنا نسينا نعلمها إزاي تربي عيالها .. فيديو

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيف موقع "دوت الخليج" أمس الخميس، للحديث عن أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية التي أثارت الجدل مؤخرًا.

قال فلوكس من خلال الندوة: "إحنا فقدنا معنى دور الأم والزوجة.. النهاردة مع احترامي لحقوق المرأه احنا نسينا نعلم المرأه ازاي تربي عيالها وتحافظ على جوزها والنتيجة ان فيه أجيال كتير معندهاش خبرة واحنا بنعاني من ده".

وتابع: "عارف ان بتوع حقوق المرأة هيزعلوا مني بس انا مش هرجع للمجتمع هرجع للست اللي هي بتعرف تربي عيال محترمة ورجالة زي اللي في الصعيد".

وأضاف: "بس احنا مشينا ورا حقوق المرأه.. جميل بس هتعمل بيه إيه واذا كان عملها الأساسي احنا بناخده منها".

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