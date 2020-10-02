صناع 3 مسلسلات جديدة يشوقون الجمهور بالبروموهات الرسمية.. "الهيبة- الرد" و"عروس بيروت" الأبرز

ينتظر الجمهور العربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، عرض مجموعة من الأعمال الدرامية الشهيرة لكبار النجوم بالوطن العربي، الذين شوقوا الجمهور بالترويج لها والكشف عن البروموهات الرسمية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأعمال "الهيبة- الرد" و"عروس بيروت" و"دفعة بيروت".

الهيبة - الرد

الفنان السوري تيم حسن كشف عن البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الهيبة- الرد" ونشره عبر حسابه على انستجرام، وأعلن عن موعد بدء العرض والقنوات التي ستقوم ببث العمل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الهيبة- الرد" عبر منصة شاهد وقنوات mbc4 وmtv lebanon وArt ورؤيا والسومرية، وذلك في الأول من شهر نوفمبر المقبل، والجزء الرابع من العمل المنتظر قد عاد للتصوير في شهر يونيو الماضي بعد توقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا، ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن كل من ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

واعتبر جمهور مسلسل "الهيبة" وتيم حسن عرض المسلسل في 2020 مفاجأة كبيرة خاصة إنها المرة الأولى التي يعرض بها المسلسل خارج موسم رمضان والتي اعتاد الجمهور على تواجد العمل بها، ولكن هذه المرة خرج بسبب عدم الانتهاء من التصوير لظروف فيروس كورونا، وأعلن تيم حسن من قبل عن عرض العمل في رمضان 2021 قبل الإعلان عن المواعيد الجديدة.

دفعة بيروت

أسرة مسلسل "دفعة بيروت" كشفت أيضًا بالأمس، عن البرومو الأول للعمل المقرر بدء عرضه يوم 16 أكتوبر الجاري، على منصة شاهد، وأظهر البرومو، العلاقات المتشابكة بين أبطال "دفعة بيروت" وكيف تؤثر عليهم، وقصص الحب التي تنشأ بين بعضهم البعض.

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العمل يدور في حقبة السيتنيات، وهو من كتابة هبة مشاري حمادة واخراج علي العلي، زيضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي من بينهم فاطمة الصفي وحمد أشكناني ولولوة الملا ونور الغندور وروان مهدي ومهند الحمدي وآخرين.

عروس بيروت

مسلسل "عروس بيروت" من المقرر عرض موسمه الثاني عبر منصة شاهد ابتداءًا من يوم 10 أكتوبر الجاري، وكشف صناعه عن البرومو الدعائي له، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوقوا الجمهور بالأحداث الجديدة التي تشهدها علاقة ثريا وفارس.

مسلسل "عروس بيروت" سيناريو وحوار نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمره كاباكوساك، وبطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي وماري تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وعلاء علاء الدين وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي وفادي إبراهيم وغيرهم.