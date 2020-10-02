صور ناديا البساط تخرج من المستشفى على كرسي متحرك بعد أيام من إصابتها بـ"كورونا"

ناديا البساط الإعلامية اللبنانية لازالت تشارك الجمهور بتطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا، ودخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتها، حيث أعلنت أنها تعاني مع آلام الإصابة بالفيروس.

ناديا البساط على كرسي متحرك في أحدث ظهور

ناديا البساط شاركت الجمهور مساء أمس، الخميس، بصورة جديدة لها وقت خروجها من المستشفى، حيث ظهرت وهي تجلس على كرسي متحرك وترتدي الملابس الواقية والقناع الطبي، وتسيطر عليها ملامح التعب والإرهاق.

ناديا البساط تخرج من المستشفى وتكشف تطورات حالتها الصحية

الإعلامية اللبنانية ناديا البساط أكدت أنها لم تتعاف بشكل كامل من فيروس كورونا، بل أنها على وشك الشفاء قريبًا، وعلقت على الصورة وقالت: "ضهرت من المستشفى بس بعد ما ربحت الحرب ضدّ كورونا.. بس قربت إربح".

ولاقت الصورة التي شاركتها ناديا البساط عبر حسابها على تويتر، تفاعل عدد كبير من الجمهور والأصدقاء بالوسط الفني والإعلامي، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل ومن بينهم المطربة إليسا التي علقت لها وقالت: "الشفاء العاجل قريبًا يا ناديا.. بارك الله فيك" بالإضافة إلى الفنان وسام صباغ والإعلامية ديما صادق وآخرين.

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إصابة ناديا البساط وأبنائها بفيروس كورونا

الإعلامية اللبنانية كانت قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية قبل أيام بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، وأيضًا بسبب كلماتها المؤثرة عن معاناتها مع الفيروس، حيث كتبت في تدوينة: "أسبوع كامل على إصابتي بكورونا رغم كل الاحتياطات.. فيروس مُخيف، مُؤلم، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي انتهت.. فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً.. حسيت أكتر شو صار مع اولادي، أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه.. الحمدلله دائماً وأبداً.. أرجوكم انتبهوا".

وجاءت إصابة ناديا البساط بفيروس كورونا بعد ما يقارب 4 أشهر من كشفها عن إصابة نجليها بالفيروس فور عودتهم من إسبانيا، وقالت في تغريدة لها وقتها: "لا شكّ أنها من أصعب تجارب الحياة.. وصل أولادي إلى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر.. الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً".