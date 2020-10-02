كشفت رشا -ابنة شقيقة الفنان فايق عزب- عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور حالة خالها الصحية، ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات. وكتبت ابنة شقيقة فايق عزب، عبر حسابها على فيسبوك: « ارجو منكم الدعاء لخالو الفنان فايق عزب بالشفاء العاجل .. هو الآن بالعناية المركزة ». وتفاعل العديد من محبي فايق عزب، من جمهور وأهل ومقربون، مع الخبر بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، داعين الله أن ينعم عليه بالصحة والعافية. دائما ما يهتم فايق عزب بزيارة محافظة الإسماعيلية وينشغل بأحوال نادي الإسماعيلي حيث ولد فيها 6 سبتمبر عام 1943 قبل أن ينتقل إلى القاهرة. استكمل رحلته الدراسية والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960. وحاول دخول البرلمان وترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، ولكنه وصف التجربة بـ"القاسية" ، بعد ان قام الإخوان بتقطيع اللافتات الخاصة به، ووصفوه بالكومبارس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تدهور حالته الصحية .. نقل الفنان فايق عزب للعناية المركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.