لحظة عقد قران أمير شاهين.. فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف

وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيق، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد.

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

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وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

وعلم دوت الخليج من مصدر خاص، أن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.