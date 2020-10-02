ظهور نادر.. شاهد الحب الأول لـ عمرو دياب

، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة.

وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.

وبدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر.

Advertisements

وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيقا، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد.

واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.