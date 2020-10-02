بـ لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.

وظهرت غادة عبد الرازق، باطلالة بسيطة تبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت غادة الظهور بلوك مختلف للشعر، وتركت خصلات شعرها البني الطويل بطريقة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن الباليه، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع ومن إنتاج شركة الربيع للانتاج الفني.