بـ فيديو قصير.. نسرين أمين تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نسرين امين متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت فيها بإطلالة جذابة. وخطفت نسرين امين الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان كت طويل باللون الفوشيا من الحرير، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات". وتركت نسرين امين خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة لتبرز من جمال إطلالتها، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الناعم، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه. يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة. مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).



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