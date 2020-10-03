أحدث ظهور لأحمد زاهر مع زوجته وبناته الأربعة..شاهدوا جمال العائلة

أحمد زاهر الفنان المصري وأسرته يحلون ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس على قناة "dmc"، وكان آخر ظهور لأحمد زاهر مع ابنته ليلى في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى.

أحمد زاهر وأسرته ضيوف برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس

أحمد زاهر نشر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة تجمعه مع أسرته كاملة وذلك أثناء تسجيل الحلقة الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، ويأتي ظهور أحمد زاهر مخلتفا هذه المرة حيث سيتواجد في اللقاء بناته الـ4 وكذلك زوجته، أحمد زاهر علق على الصورة التي نشرها وطلب كذلك من محبيه وجمهوره انتظار عرض الحلقة الجديدة التي لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرضها فكتب: "ظهور خاص لكامل عائلتنا مع إسعاد يونس، ترقبوا".

A post shared by (@ahmedzaherofficial1) on Oct 2, 2020 at 9:29am PDT Advertisements

ظهور جديد لأحمد زاهر مع أسرته

ليلى أحمد زاهر الفنانة الشابة وابنة الفنان المصري أعادت نشر الصور التي تجمعها مع أسرتها في اللقاء المرتقب ببرنامج "صاحبة السعادة"، وقد ظهرت أسرة الفنان أحمد زاهر من قبل ولكن ليست بشكل كامل حيث ظهر الفنان المصري وزوجته بصحبة كل من ابنتيه ليلى وملك في برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس"، وذلك في عام 2017، كما ظهر أحمد زاهر في الأسابيع الماضية مع ابنته ليلى مع الإعلامية منى الشاذلى في حلقات برنامج "معكم" المعروض على قناة "cbc"، وكشفت ليلى أحمد زاهر عن تفاصيل علاقتها بوالدها وأبرز المواقف المحرجة التي تسببت فيها، وكان أحمد زاهر قد حل ضيفا مع ابنتيه ملك وليلى في برنامج "هزر فزر" الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد على قناة "cbc" خلال الفترة الماضية.

أحمد زاهر يعيش فترة نشاط فني

أحمد زاهر يعيش فترة من النشاط الفني حيث يعرض له في قاعات السينما فيلم " زنزانة 7" الذي بدأ عرضه خلال الاسابيع الماضية وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل عرضه بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد حقق الفيلم بعد 4 أسابيع من عرضه ما يقارب الـ4 ملايين جنيه، أي ما يقدر بـ"250 ألف دولار"، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم هم الفنان نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام تشأت.

"لؤلؤ" يعد هو أحد أحدث الاعمال الدرامية التي يستعد الفنان احمد زاهر للمشاركة فيها من أجل عرضه في شهر رمضان 2021، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مي عمر، وأحمد مجدي، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف محمد مهران، وزينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.