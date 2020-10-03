صور النجوم في حفل زفاف أمير شاهين وأبرزهم ليلى علوي ويسرا ومحمد منير..فيديو

أمير شاهين احتفل بحفل زفافه في أجواء سعيدة حيث حرص العديد من النجوم على التواجد في الحفل وتقديم التهاني للفنان المصري وكذلك لشقيقته الفنانة إلهام شاهين.

تأثر واضح لإلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها أمير

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها على "انستجرام" صورة تظهر حالة السعادة التي تعيشها الفنانة إلهام شاهين بمناسبة زفاف شقيقها حيث أظهرت الصورة احتضان إلهام شاهين لشقيقها أمير لحظة عقد القران، وقد أظهرت الصورة حجم التأثر الذي ظهرت به الفنانة المصرية التي حرص العديد من النجوم على تهنئتها بزفاف شقيقها منهم الفنانة ليلى علوى التي علقت على صورة إلهام شاهين وشقيقها فكتبت: "حبيبتي ياحنينه يا جميله الف مليون مبروك حاسه جدا بيكي ربنا يهنيهم ويخليكي ليهم"، الفنانة إلهام شاهين عادت كذلك وصعدت على مسرح الحفل بصحبة أسرتها لتقديم التهنئة لشقيقها وزوجته.

حضور ضخم من النجوم لحفل زفاف أمير شاهين

الفنان محمد الشرنوبي قام بالغناء كذلك في حفل زفاف الفنان أمير شاهين على منة جاب الله والذي حرص على التواجد فيه مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان الكبير هاني شاكر، والفنانة لبلبة، ورانيا فريد شوقي، وماجد المصري، وخالد الصاوي، والمنتج جمال العدل، كما تواجد كذلك كل هاني رمزي، والفنانة يسرا التي التقطت لها صورة مع الفنانة إلهام شاهين، كما تواجدت كذلك الفنانة منة شلبي والفنان محمد منير، وليلى علوي وأشرف زكي وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وقد حضر عقد قران امير شاهين والذي أقيم قبل حفل الزفاف بفترة قصيرة مجموعة أيضا من النجوم منهم الفنان هاني سلامة ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي، وهنا شيحة.

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أمير شاهين عن حفل زفافه :"قررنا نسرع الزواج"

أمير شاهين احتفل بخطوبته في شهر سبتمبر الماضي في الساحل الشمالي، بحضور أسرته وعدد محدود من النجوم، وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت عن سعادتها الكبيرة بخطوبة شقيقها الأصغر أخيرًا، بعد سنوات من عزوفه عن الارتباط، فنشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور من الحفل وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك، ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس"، وقد تردد أن الحفل سوف يقام في الساحل الشمالي بمصر، إلا أنه تقرر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة.

أمير شاهين قد تحدث عن قصة حبه لخطيبته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وأكد أمير أن علاقة عاطفية جمعته بمنة قبل فترة طويلة، حيث أشاد بها وقال: "دوت الخليج إنسان طيبة وجميلة ورائعة، وقررنا نسرع الجواز والحفل دا كان قراءة الفاتحة والخطوبة"، في وقت أكد الثنائي أن حفل زفافهما سوف يقتصر على أعداد معينة من الأصدقاء المقربين حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.