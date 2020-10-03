فن ومشاهير

إيمي طلعت زكريا تنشر آخر فيديو من أعمال والدها

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نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديد لاخر اعمال والدها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت  ايمي قائلة: اخر اعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي اخناتون ف مراكش ربنا يرحمك ياحبيبى 

واضافت : ويكرمك ياعمر واشوفك احمد ممثل ف الدنيا اللى خلف مماتش

وحاز الفيديو علي اعجاب كثير من متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم، ما بين اللة يرحمة ، تعيشي و تفتكري ، ربنا يصبرك 

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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