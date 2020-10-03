ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية خطيرة في المخ

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لوالدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

نشرت ريهام سعيد صورة لوالدتها وعلقت قائلة: ارجو الدعاء لأمي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ وحصل مضاعفات كتيره .

وأضافت: كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس ان الوقت الي اتدايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيره . بحبك يا امي

اقرا ايضا :

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.