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ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها بعد إجرائها عملية خطيرة في المخ

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وجهت الإعلامية ريهام سعيد  رسالة لوالدتها  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 
نشرت ريهام سعيد صورة لوالدتها وعلقت قائلة: ارجو الدعاء لأمي ربنا يشفيها شالت ورم من المخ وحصل مضاعفات كتيره . 

وأضافت: كل واحد بيزعل مامته او بيتخانق معاها بلاش لما بيمرضوا او بيصيبهم مكروه بتحس ان الوقت الي اتدايقت فيه او ضيعته في خناق خساره كبيره . بحبك يا امي

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يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.

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