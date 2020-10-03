شاهد.. تامر حسني يغنى فى فرح أمير شاهين

وعروسته منة جاب الله، والذى يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر موقع انستجرام لقطات من أغنية تامر حسني "حلو الكلام" بحفل زفاف الفنان أمير شاهين

وقدم تامر عدد من اغانيه وسط تفاعل معها جميع الحضور بالرقص وعدد أخر من أغانيه.

الحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.

ظهرت إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، المقام الليلة في أحد الفنادق بوسط القاهرة. وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، المقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر بأحد الفنادق في وسط القاهرة، وغلبت عليها تعبيرات الفرح والأبتهاج بهذه المناسبة، لتحتضن شقيقها بعد إتمام عقد قرانه وقبيل بدء أولى فقرات الحفل.