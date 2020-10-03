تأجيل طرح أحدث أجزاء فيلم جيمس بوند.. تفاصيل

قررت شركة انتاج فيلم No Time to Die تأجيل طرحه عالميا إلى عام 2021 بعد أن أعلنت فى وقت سابق انطلاقه فى شهر نوفمبر المقبل.
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ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.
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