بحبهم جدا... بشري برفقة زيدان وزوجته في حفل زفاف أمير شاهين

نشرت الفنانة بشري صورا جديدة من حفل زفاف أمير شاهين عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهرت بشري برفقة اللاعب محمد زيدان وزوجتة وعلقت قائلة : بحبهم جدا ...كابتن زيدان وحرمه.... احلى الاوقات معاكم دايما

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وبدأت منذ ساعات حفل زفاف أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، الذي يقام الليلة الجمعة 2 أكتوبر.

وظهر في أحد الفيديوهات، اللحظات الأولى من بداية الحفل، بدخول العروس منة جاب الله مرتدية فستان زفاف أنيقا، واصطحبها العريس أمير شاهين، لكتب الكتاب، وسط تعالي الزغاريد.

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واحتفل أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي، بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين وعدد من نجوم الوسط الفني.

واللافت أن هناك تشابها كبيرا في الملامح بين منة جاب الله والفنانة ميرنا المهندس إلى حد كبير، حبيبة أمير شاهين السابقة، التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وتتشارك منة جاب الله مع ميرنا المهندس في نفس رسمة الوجه والملامح الرقيقة، وكذلك الجسد النحيف والشعر الأشقر.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.