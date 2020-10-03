إدارة القاهرة السينمائي تبحث إقامة حفل الافتتاح في الهواء الطلق

حرص رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج محمد حفظى على التوجه بالشكر، للحكومة المصرية لما تبذله من جهود في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، بشكل فاق نظرائها من الدول المتأثرة بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام "القاهرة السينمائي" بكافة معايير الصحة والسلامة، للحد من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلنت إدارة مهرجان العاصمة المصرية تأجيل نسختة المقبلة لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من نوفمبر، والبحث عن إقامة حفلى الإفتتاح والختام فى الهواء الطلق.

وأيضا:

وكان مهرجان القاهرة، قد بدأ خلال الفترة الماضية، الكشف عن بعض فعاليات الدورة 42، والتي يكرم فيها الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية عن مجمل أعماله، ومنها مشاركة فيلمين مصريين بالمسابقة الدولية هما؛ الوثائقي "عاش يا كابتن" إخراج مي زايد، والروائي "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس"، وأعلن أيضا عن المشروعات المشاركة في النسخة السابعة لملتقى القاهرة السينمائي، كما يلتزم المهرجان بالإعلان تباعا عن المزيد من الفعاليات والأنشطة، على أن يتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة 42 خلال مؤتمر صحفي نوفمبر القادم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية وأفريقيا الحاصل على التصنيف A من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا تنظم مسابقات دولية.