نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة برفقة عائلتها من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . نشرت الفنانة ليلي علوي صورة جديدة من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله عبر حسابها لشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. Advertisements حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديد لاخر اعمال والدها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يلقب محمد رمضان بـ مايكل جاكسون مصر.. ريهام سعيد تطلب الدعاء لوالدتها.. وهنا الزاهد بـ لوك مار... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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