عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

حضر عمرو دياب، إلى فندق الحفل، مع زوجته الفنانة دينا الشربيني، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه إيناس شاهين -خطيبة الهضبة وحبيبته الأولى- التي انشغلت بالترحيب بالضيوف.

فاجأ، الحاضرين في حفل زفاف، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وأحيا آخر فقرات الحفل وسط تزاحم الكثيرون حوله.

وخلال فقرة عمرو دياب، في حفل الزفاف لم تقترب إيناس شاهين من خطيبها الأول مثل باقي الحضور، والتزمت مقعدها في الوقت الذي كانت فيه دينا الشربيني مبتهجة بزوجها وحبيبها كعادتها في معظم المناسبات التي تجمعهما.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين (شقيقة إيناس وأمير) على الترحيب بالهضبة في الحفل، والتقاط الصور معه ومع زوجته الحالية دينا الشربيني، لتؤكد عدم تأثر صداقتهما بالزيجة التي لم تكتمل بين (عمرو وإيناس) التي تعود إلى 30 عامًا ماضية.

يأتي ذلك بعدما، ظهرت إيناس - شقيقة الفنانة إلهام شاهين- في حفل زفاف شقيقهما الفنان أمير شاهين، على عروسته (منة جاب الله)، واستقبلت النجوم والحضور قبل أن يحضر عمرو دياب.

وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين، التي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب، وأول قصة حب يعرفها، ولم تكلل بالزواج.

وكانت إلهام شاهين، أعلنت مسبقًا، انها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس، ولم تدم خطبتهما طويلا.

وأظهرت الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف أمير شاهين، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم، على رأسهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، بالإضافة إلى النجوم: منة شلبي، هاني سلامة، هالة صدقي، هنا شيحة، لبلبة، هاني شاكر.

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