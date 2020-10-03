سلمى أبو ضيف تتألق من جديد بمكياج جذاب..شاهد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت فيها بمكياج لامع جذاب.

كما نالت صورتها إعجاب العديد من متابعيها عبر الإنستجرام وجاءت بعض التعليقات عليها كالآتي :اية الجمال ده انا بعشقك..السود عيونه ..جميلة .

كما تستعد سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.

وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير