فن ومشاهير

وفاة الفنان نزار السامرائي إثر إصابته بأزمة قلبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 أكتوبر، عن عمر يناهز 69 عاما، في أحد المستشفيات، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونعت وزارة الثقافة العراقية، الفنان الكبير، وذلك في بيان صحفي، مقدمة تعازيها إلى الوسط الفني، وجاء في بيانها "كان الفنان المبدع نزار السامرائي من الفنانين الدؤوبين على تقديم العطاء في المسرح والتليفزيون والسينما طوال مسيرته الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من نصف قرن، فضلًا عن إخلاصه، وتنويعه للأداء ومواكبته لأكثر من جيل فني".

نزار السامرائي ولد عام 1945 بمدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا، حسب موقع "سكاي نيوز عربية". 

وشارك في عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية، وكانت مشاركاته السينمائية أقل، ومن بين أشهر أعماله: "سارة خاتون"، "عائد من الرماد"، "أسد الجزيرة"، وكان أخر ظهور له في مسلسل "غايب في بلاد العجايب"، والذي عرض هذا العام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان نزار السامرائي إثر إصابته بأزمة قلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا