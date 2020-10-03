بعد رسالته للبلد.. الجمهور يبحث عن محمد فؤاد

تصدر الفنان محمد فؤاد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد توجيه رسالة مؤثرة للبلد.
هنأ المطرب محمد فؤاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وتابع : "الناس في حالة عيد، والبلد حققت انتصارا داخليا ونفسيا للبلد كلها.. النهاردة يوم عظيم والناس بتقول ما فيش خطوة للوراء هنوافق عليها ولن نتراجع الرجل المحترم السيسي واللي ناقص ينزل يشتغل في الشارع".
وأردف محمد فؤاد: "ربنا يخلصنا منهم وربنا كبير والله أكبر ودوال ناس تكره الخير للإنسانية ولأهله ولبلده وربنا كبير والله أكبر عليهم".
وتوافد مئات المصريين اليوم مباشرة فور انتهاء صلاة الجمعة لإحياء احتفالات نصر أكتوبر.
كما عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط.
وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة دوت الخليج.
وأوضح أحمد موسى، أن الفيديوهات ترسل على الصفحة الرسمية للبرنامج، و مقاطع فيديو ترصد احتفال المواطنين فى محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من منطقة القائد إبراهيم، وسيدى جابر، قائلا: هنعرض الاحتفالات فى كل المحافظات.
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