بعد رسالته للبلد.. الجمهور يبحث عن محمد فؤاد

تصدر الفنان محمد فؤاد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد توجيه رسالة مؤثرة للبلد.

هنأ المطرب محمد فؤاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة: "كل سنة وكل مصر طيبة.. الأجواء في منتهى الروعة واليوم يوم جميل في احتفالات أكتوبر".

وتابع : "الناس في حالة عيد، والبلد حققت انتصارا داخليا ونفسيا للبلد كلها.. النهاردة يوم عظيم والناس بتقول ما فيش خطوة للوراء هنوافق عليها ولن نتراجع الرجل المحترم السيسي واللي ناقص ينزل يشتغل في الشارع".

وأردف محمد فؤاد: "ربنا يخلصنا منهم وربنا كبير والله أكبر ودوال ناس تكره الخير للإنسانية ولأهله ولبلده وربنا كبير والله أكبر عليهم".

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