فن ومشاهير

أبو هشيمة يشارك متابعيه صورة جديدة له على طريقة رمضان صبحى

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نشر رجل الأعمال المصري عضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر رجال الاعمال احمد ابو هشمة فى الصورة واقفا على الكرة على طريقة رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز .

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.

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