بالفيديو.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام بهذا

نشرت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيه داخل غرفة نومها، وهي تقوم بغناء إحدى الأغاني الأجنبية.

وتفاعل متابعو ابنة عمرو دياب، مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام بشكل لافت معربين عن إعجابهم بجمال صوتها، والذي دائمًا ما تثير به جدل وحماس المتابعين.

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".

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من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

على صعيد آخر تصدر الفنان الكبير عمرو دياب، تريند "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع من أبرز الأغاني الخاصة به.

جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "متعملش حاجة و أنت تحت تأثير عمرو دياب عشان هتندم بعدها"، و"ثاني احسن اشي ممكن تعمله بهالجو انك تطلع درايڤ، اول احسن اشي تكون مشغّل عمرو دياب بالطريق، الواحد مزاجه رايق وهو مشغل عمرو دياب ف الوقت داا ومفيش احلي من كداا بصراحه"، وغيرها من التغريدات التي أشادت بأعمال عمرو دياب على مدار مشواره الفني الحافل.