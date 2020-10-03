الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

تنطلق فعاليات برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الفترة من ٥ حتى ٢٩ أكتوبر الجارى، فى السابعة والنصف مساء يوميا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

حيث يفتتح البرنامج بمسرحية "سينما المصر" ويستمر عرضها أيام ٦ و٧ أكتوبر، وهو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، رؤية وإخراج خالد جلال .

ويشارك ٥ فرق فنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى البرنامج وهم "رضا، أنغام الشباب، القومية للموسيقى الشعبية بشعبتيها ( الآلات الشعبية والإنشاد الدينى)، القومية للفنون الشعبية، تحت ١٨"، حيث تقدم فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح، ٤ حفلات أيام ٨ و٩ و١٠ و١١ أكتوبر، لمجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التى قدمتها طوال تاريخها الفنى .

كما يتغنى فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، يوم ١٢ أكتوبر، بباقة من أغانى الفريق وأغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، يوم ١٣ أكتوبر، الأغانى والمواويل الشعبية بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، ٤ حفلات أيام ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ أكتوبر، لباقة من أجمل استعراضاتها الشهيرة .

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وتقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، ٣ حفلات لعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" أيام ٢٣ و٢٤و٢٥ أكتوبر، وهو من إنتاج الفرقة، إخراج حسن الشريف، وتشارك شعبة الانشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت، بمجموعة منتقاه من الأغانى الدينية والمديح النبوى، وذلك يوم ٢٦ أكتوبر .

ويحتفل القطاع يوم ١٥ أكتوبر، بنصر العبور، ويكرم كوكبة من رجال القوات المسلحة، الذى شاركوا فى حرب النصر، كما يعلن القطاع عن أسماء الفائزين فى مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب بموسمها الثالث .

ويختتم فعاليات برنامج شهر أكتوبر بعرضين مسرحيين يقدمهما البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، فى ٣ حفلات أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ أكتوبر، لأوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا، يليه العرض المسرحى "كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف نسمة سمير، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود .

مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه .