طرحت المطربة نسمة محجوب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "كل شمس وليها ضل" على طريقة الفيديو كليب من إخراج "عمر المهندس"، مساء أمس الجمعة عبر القناة الخاصة بها علي موقع الفيديوهات الشهر يوتيوب، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
أغنية "كل شمس وليها ظل" كلمات "عادل العش"، ألحان وتوزيع "سارى هانى"، تم التسجيل باستوديو "Key 66 Productions"، كمانجة "محمد مدحت - إسلام التوني"، ماستر "ستريكى ماسترينج"، إدارة "إنجى نظيف"، إدارة أعمال نسمة محجوب "ماجد مكرم - مودرن تاتش انترتينمنت"، كيبورد "شادي الحلواني"، جيتار "زاكو - عمر أحمد"، باص جيتار" محمد العشري"، إيقاع "حسين المليجي - محمد شبل"، درامز "سامح شعبان".
جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم إلتحقت بالتدريب في الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها العزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسمة محجوب تطرح أحدث أغانيها ”كل شمس وليها ضل” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.