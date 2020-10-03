عشرة العمر.. يسرا تهنئ إلهام شاهين بزواج شقيقها أمير..شاهد

وعلقت يسرا قائلة " عشرة العمر .. ربنا يسعدك و يفرح قلبك انت وكل حبايبك دايما ألف مبروك أمير و منة ".
ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
الف مبروك - جميلة ي قلبى - القمرات - ربنا يوفقهم - احلى نجمتين - بحبكوا - بسم الله مشاء الله
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يسرا وإلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها أمير.. شاهد
واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مساء أمس بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن و المشاهير والتي كان أبرزهما الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته و هالة صدقي وعمرو دياب و ليلي علوي و لبلبة ووفاء عامر و رانيا يوسف هاني شاكر و زوجته و غيرهم من النجوم.
وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.
ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.
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