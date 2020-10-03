أحمد فلوكس عن زوجته: ست حافظت على اسمي وكياني حتى في فترة انفصالنا.. فيديو

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيف موقع "دوت الخليج" يوم الخميس الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية التي أثارت الجدل مؤخرًا.

تحدث فلوكس، عن زوجته بعد رجوعه إليها، من خلال "الندوة"، وقال: " محدش هيحبني قد أم إبني ولا هيعملي ربع اللي هي بتعملهولي ولا هيشوفني بالشكل اللي هي شيفاني بيه".

وتابع قائلًا: "الموضوع ليه ابعاد تانية .. وكفاية هي مربية ابني إزاي .. ست حافظت على إسمي وكياني حتى في فترة إنفصالنا .. ست في ظهري وعارفة قيمتي وشيفاني صح .. ربنا يخليهالي".

كما قال فلوكس، "إحنا فقدنا معنى دور الأم والزوجة.. النهاردة مع احترامي لحقوق المرأه احنا نسينا نعلم المرأه ازاي تربي عيالها وتحافظ على جوزها والنتيجة ان فيه أجيال كتير معندهاش خبرة واحنا بنعاني من ده".

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وتابع: "عارف ان بتوع حقوق المرأة هيزعلوا مني بس انا مش هرجع للمجتمع هرجع للست اللي هي بتعرف تربي عيال محترمة ورجالة زي اللي في الصعيد".

وأضاف: "بس احنا مشينا ورا حقوق المرأه.. جميل بس هتعمل بيه إيه واذا كان عملها الأساسي احنا بناخده منها".