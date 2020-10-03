لبلبة تتألق باللون الأصفر .. والجمهور يعلق : قمر

خضعت الفنانة لبلبة ، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود رؤوف أثناء تواجدها بالساحل الشمالي .

وتفاعل الجمهور مع الصور معجبين باللوك الذي ظهرت به، حيث جاءت التعلقات :" ايه القمر دا ، متفائلة للحياة ، اختيارك للالوان مناسب .

يأتي ذلك بعد جلسة التصوير الصيفية التي خضعت لها لبلبة في سبتمبر الماضي، وظهرت الفنانة صاحبة الروح الشقية الجميلة بإطلالة رائعة حيث ارتدت سالوبيت ازرق يتماشي مع اجواء الصيف والساحل.

لبلبة دائما تهتم بمظهرها واناقتها، فكل اطلالاتها رائعة وتظهر فيها روح الشباب، فهي دائما تواكب كل تطورات الموضة التي تتناسب مع جمالها واناقتها، وحرصت على ارتداء سلاوبيت باللون الازرق ليظهر قوامها الممشوق. واستجابت لبلبة لدعوة المصور رؤوف و التصوير امام منزلها بالساحل الشمالي . Advertisements لبلبة قضت اجازة الصيف بصحبة اصدقائها النجمة إلهام شاهين، والمذيعة بوسي شلبي.