أخبار الفن.. عمرو دياب مع حبيبته الأولى بحضور دينا الشربيني.. محمد رمضان يقبل رأس نجيب ساويرس

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

فاجأ الهضبة عمرو دياب، الحاضرين في حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وأحيا آخر فقرات الحفل وسط تزاحم الكثيرين حوله. حضر عمرو دياب، إلى فندق الحفل، مع زوجته الفنانة دينا الشربيني، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه إيناس شاهين -خطيبة الهضبة وحبيبته الأولى- التي انشغلت بالترحيب بالضيوف.

نشرت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيه داخل غرفة نومها، وهي تقوم بغناء إحدى الأغاني الأجنبية.

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حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعدما أحيى الهضبة عمرو دياب، حفل زفاف الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، ليلة أمس الجمعة 2 أكتوبر بأحد الفنادق في القاهرة، لاسيما أن الثاني هو شقيق «إيناس» خطيبة الهضبة السابقة، وحبه الأول.

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيف موقع "دوت الخليج" يوم الخميس الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية التي أثارت الجدل مؤخرًا.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعد الصورة التي شاركها الفنان محمد رمضان، من خلال خاصية القصص (ستوري) عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، من حفله الذي أحياه أمس الجمعة، والتي ظهر فيها وهو يُقبل رأس رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي كان يقف له أسفل المسرح.