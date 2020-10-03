ريهام نبيل تعود إلى التمثيل في "ضي القمر" بعد غياب 6 سنوات

تعود الفنانة الشابة ريهام نبيل إلى شاشة التليفزيون من خلال مشاركتها فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" المعروض حلقاتها حاليًا على قناة dmc، وذلك بعد ابعتاد عن التمثيل والوسط الفنى لمدة 6 سنوات ، منذ مشاركتها فى فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب والذى تم عرضه فى عام 2014.

وكشفت ريهام فى تصريحات صحفية أن سبب غيابها طوال الـ 6 سنوات وانقطاعها عن الوسط الفنى كان بسبب أزمة نفسه تعرضت لها بعد وفاة شقيقها أحمد بشكل مفاجىء فى عمر الـ 26 سنة مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا وكانت موجوعة ولم تستطع العمل أو القيام بأى شىء.

وتابعت ريهام أنها افتقدت مدير أعمالها أيضًا حيث كان ظهرها وسندها فى المجال مضيفة أن وفاته كسرتها لأنها كانت تشاركه معها كل تفاصيل عملها والأدوار التى تختارها لافتة أنها حاولت العودة للعمل وعندما عادت بالفعل وقدمت مشاهد جيدة شعرت أنها ينقصها الروح والسند والدعم.

وعن مشاركتها فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" أوضحت ريهام:"وافقت على تجسيد دور نورا الذى يحمل طابع الشر، لأن هذه النوعية من الأدوار تعطى الممثل مساحة أكبر للتمثيل واظهار امكانياته وهذا مختلف عن الأدوار الطبية التى يكون لها أدواتها أيضًا ولكن ليس بنفس المساحة، هذا بالاضافة إلى اننى كنت من الجمهور الذى تابع حكايات المسلسل التى عرضت على مدار الأسابيع الماضية".

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، ومن إخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وزينب غريب، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.