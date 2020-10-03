لمركز الرياضي بنخل يطلق مسابقته الثقافية الافتراضية

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي

بدأ المركز الرياضي بولاية نخل أمس مسابقته الثقافية (قابوسيات) عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتستمر لخمسين يوما وتنتهي في ١٨ نوفمبر المجيد، حيث سيتم طرح ٥٠ سؤالا بواقع سؤال واحد في اليوم تقدم من خلالها معلومات معرفية متنوعة لزيادة الوعي المعرفي للشباب والأجيال الناشئة، وفي هذا الإطار قال محمد بن سيف الصارمي رئيس المركز الرياضي بولاية نخل إن هذه المسابقة جاءت عرفانا لمؤسس النهضة المباركة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ واستذكارا لمآثره ومنجزاته، كما تأتي احتفالا بالعيد الوطني الخمسين المجيد في ظل النهضة المتجددة التي يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وأضاف (الصارمي) : أسئلة المسابقة ستكون شاملة ومنوعة تغطي مختلف الجوانب التاريخية والثقافية والتنموية وغيرها من الجوانب المعرفية وتم تصميمها لتتناسب مع مختلف القدرات المعرفية والفئات العمرية، وسوف تقام فعاليات تعريفية باستخدام منصات التواصل المجتمعي يقدمها عدد من المختصين.

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