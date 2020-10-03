الكاتبة ميمونة البلوشية: دور النشر المحلية لا تأبه بالكاتب الناشئ وتبالغ في المقابل المادي

الكاتبة ميمونة البلوشية:

ـ أواجه عدم الثقة فيما أكتب وأرى أن الرواية أقرب للقارئ لما فيها من دراما وتشويق أكثر

ـ أتمنى أن تساهم المؤسسات الثقافية في إخراج الكاتب العماني للساحة الثقافية العربية ودعمه في إصدار كتبه، وإبرازه إعلاميا

كتب ـ خميس الصلتي:

من بين خططها للتواصل مع القارئ، تعمل الكاتبة ميمونة بنت محمد البلوشية على تقديم نتاجها الثقافي الأدبي بصورة أكثر واقعية، ذلك النتاج الحذر الذي دائما ما يؤسس لمسيرة أدبية نوعية. للكاتبة ميمونة البلوشية العديد من الأعمال التي جعلتها بين مصاف زملائها من الكتاب في السلطنة بما في ذلك روايتا “الجزء المفقود”، و”اجتاحت جسدي فما ذنبي.. سقوط أخير”. أضف إلى ذلك العديد من المقالات الصحفية في عدد من وسائل الاعلام المحلية. في حديث لها حول ماهية الحذر مع الكتابة تقول البلوشية: لم أشارك في مسابقات عديدة وذلك يعود لعدم ثقتي بنفسي حينها، وتضيف: كتبت اول رواية لي في الصف العاشر، وكتبت العديد من القصص والخواطر والمقالات في بداياتي الأولى في المدرسة، ولكن كلها بين مذكراتي لا أقبل ان أطلع عليها أحد، كنت أكتب المسرحيات والاذاعات المدرسية والخطابات، كنت أرفض بشدة، ظنا أن ما اكتبه لا يليق بالنشر.

تفاصيل كثيرة تتحدث عنها البلوشية، وهنا تشير حيث العلاقة مع الكتابة وترسيخ فكرة التواصل معها وكيفية تأسيسها وعن البدايات أيضا تقول: أعشق الحروف منذ الصغر، أدقق في أبسط الكلمات، أركز في كلمات الشارة في الرسوم المتحركة والتشبيهات الموجودة فيها، أبحث عن معاني الكلمات وأهيم في التعابير، كنت أكتب الإذاعات المدرسية والمشاهد المسرحية والحوارات للحفلات والأمسيات في المدرسة، لم يكن يستهويني المشاركة في مسابقات الكتابة، وبإصرار من معلمة اللغة العربية شاركت بمسابقة كتابة الرسائل للشباب في الصف التاسع لأول مرة وحصلت فيها على المركز الأول على مستوى جنوب الباطنة جنوب، وفي الجامعة بعد إصرار من زميلتي شاركت في مسابقة جائزة جامعة السلطان قابوس للإبداع الطلابي، وكتبت مونودراما وحصلت فيها على المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات في السلطنة.

عدم ثقة

وحول مشروعها الثقافي والإشكاليات التي واجهتها في البدايات والتي وصلت في أحيان أخرى إلى التعقيد تقول البلوشية: من ضمن الاشكاليات التي كانت تواجهني هي عدم ثقتي فيما أكتب، لأني كنت أعتبرها هواية لا أستطيع الاستغناء عنها، كانت كمتنفس لكل ما يضج به عقلي وكل ما يختلج مشاعري، لم أشعر أبدا أنها نتاج أدبي يستحق النشر، هي أفكار تتولد ممتزجة بالمشاعر وأكون بها رواية أو قصة أو خاطرة أو حتى مشهد مسرحي، فأشعر بفرحة غامرة وسعادة غريبة، وحين أفرغ تلك الطاقة التي كانت في مختبأ الكتمان لا أريها أيا كان، إلا أن زوجي، الذي بدوره أصر أن ترى كتاباتي النور، فحاولت إقناعه بأني واثقة تماما بأن ما أكتبه هو مجرد شخبطات لا تعني للقارئ شيئا، فأنا لم أدرس الأدب ولم ألتحق بأي دورات أو حلقات عمل في مجال الكتابة والأدب والنقد والرواية وغيرها، وهذا ما كان ينهش الثقة بداخلي، إلا أنه بادر بإرسال بعضا مما أكتب للمهتمين فأشادوا بكتاباتي، وقال أحدهم (حرام أن يظل هذا الحس حبيسا في أوراقي، لابد لقلمي أن يظهر)، فأنا اعتبرتها مجاملة ولكنه ظل يصر حتى أرسلتها للمدقق الشاعر علي الهاشمي فشجعني وعززني كثيرا وأثنى على ما كتبت وبعث في روح التحدي والمجازفة حينها و من هنا كانت البداية. هنا أؤكد حيث المقولة “عدم وجود التشجيع من الممكن أن يقتل الأحلام والثقة هي الباب الأول لكل نجاح”.

الجزء المفقود

من بين نتاجات البلوشية الأدبية رواية “الجزء المفقود”، وهنا تقرّبنا من الرواية عندما تتحدث عن تفاصيلها وتشير: هذه الرواية تتحدث عن فتاة مرت بحدث في طفولتها قلب لها موازين حياتها بالكامل، ظل هذا الجزء محفورا في ذاكرة الطفولة ينسج لها مخاوف الانتماء، حاولت أن تباشر بإخراج نفسها من مستنقع الضياع، إلا أن عقلها سقط في بئر عميقة، وبين جدران منزل خاو من الروح، وظلت الأحداث تترائى في المخيلة وبين حنايا الذات حتى فقدت الهوية، وعندما أكملت ١٩ ربيعا اكتشفت سر ذلك الجزء فعادت روحها للحياة من جديد.

وحول حيثيات السؤال في رواية “اجتاحت جسدي فما ذنبي”؟! تأتي البلوشية بالتفاصيل والسقوط الاخير وهنا تؤكد بقولها: من بداية الرواية وحتى نهايتها تمر بأحداث لا تجد لها تفسيرا تتجاهل أحيانا كثير وتحزن أحيانا أكثر لتكون الإجابة عن السؤال في الفصول الأخيرة من الرواية. فــ “السقوط الأخير” هو الحدث الذي سينتهي به الجزء الأول من الرواية، واخترت السقوط الأخير لأنه الرواية عبارة عن توالي سقطات تمر بها البطلة من بداية سطور قصتها ليأتي أخيرا هذا السقوط ينهي الأحداث، وللرواية جزء ثاني أتمنى أن تتيسر الظروف لأنشره بداية العام القادم.

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هنا تفند البلوشية تجربتها مع كتابة المقال، وما إذا كان أقرب الى معالجة الفكرة بكل يسر، بينه وبين الرواية وتوضح بحديثها: بالتأكيد المقال يعالج الفكرة بكل سلاسة وسهولة، فالرواية تحتاج إلى حبكة وأحداث وانعطافات حتى تصل الفكرة للقارئ ولكني أرى أن الرواية لها جمهور أكبر وقراء أكثر فطبيعة البشر عامة والشباب خاصة يميلون إلى الدراما والتشويق أكثر من الحقائق ورصف الحديث.

تجربة غير موفقة

ثمة تجربة غير موفقة للبلوشية حسب تعبيرها سلفا مع دور النشر في السلطنة، وهنا تقرّب القارئ من تلك التجربة، وتوقف التجربة عند حد معين دون إيجاد حل للبحث والتقصي في هذا الشأن وهنا تفسر قولها: لربما جاءت هذه التجربة لعدم الإدراك التام بأمور الطباعة والنشر، وفي حقيقة الأمر قبل أن أذهب لدور النشر، قرأت وسألت وبحثت كثيرا حتى أنني التحقت بدورة كيف أنشر كتابي الأول، ولكن ايقنت أن دار النشر تعمل لمصلحتها لا لمصلحة الكاتب. ناهيك عن المقابل المادي المبالغ فيه، علما بأن الربح الأكبر بعد صدور الكتاب يعود لدار النشر على الرغم أن الكاتب هو من دفع والحقوق أيضا لدار النشر، وأنا على يقين أن هناك دور نشر في السلطنة قد تعمل لمصلحة الكاتب والدار معا، ولكني وقتها بحثت طويلا ولم أجد، فمنهم من اعتذر بسبب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا، ومنهم من اعتذر نتيجة ازدحام الطلبات ومنهم من أرسلت عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة وحتى يومنا هذا لم أحصل على رد، قد يكون السبب لأني كاتبة جديدة على الساحة ولم يظهر اسمي في أي إصدار بعد، وقد يكون السبب التوقيت غير المناسب، ولكن في كل الأحوال أصدرت كتابي بقيمة أقل بكثير عما طلبت دور النشر، لم يكن الأمر سهلا بل كان شاقا ويحتاج جهدا نفسيا وماديا وخاصة أن الأمر تم في بدايات تفشي فيروس كورونا، وتخلله الحجر الصحي وما تبع الجائحة، ولازال الأمر صعبا فأغلب دور النشر والمكتبات لا تقبل شراء كتاب من الكاتب نفسه، هنا يجد الكاتب تحديا آخر بعد أن ظن نفسه خرج من عمق المتاهة ، بعد صدور كتابه يكون التحدي النشر والتسويق، وهذه النقطة التي لم أكن أدركها حقيقة وبعد أن علمت بها الآن لا أجد لها أي تفسير يفترض أن يشجع الكاتب على جهوده لا أن ترفض كتبه من قبل المكتبات ودور النشر بسبب سعيه واجتهاده بمفرده دون أن يعتمد على دار نشر.

ساحة ثقافية

حول قربها من الساحة الثقافية في السلطنة، وتواصلها مع المؤسسات الثقافية المتعددة تقول البلوشية: لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع بعمق، لأني في حقيقة الأمر قبل مدة قصيرة فقط التحقت بالجمعية العمانية للكتاب، ووضعت بعض الخطط للتعاون مع بعض هذه المؤسسات، وفي خضم الظروف الراهنة من الصعب الدخول في المشهد الثقافي بصورة سريعة والتعرف ع مفرداتها وشخوصها بسلاسة ومرونة.

وحول ما يتمناه الكاتب العماني من المؤسسات الثقافية في السلطنة خاصة في البدايات، وما إذا ثمة هوّة بين الكاتب وهذه المؤسسات تقول البلوشية: أتمنى حقيقة أن تساهم وتساعد هذه المؤسسات في إخراج الكاتب العماني في الساحة الخليجية والمحلية عن طريق نشر كتبه في خارج السلطنة وفي المعارض الدولية واشراكه أو ترشيحه في خوض المسابقات والمحافل الثقافية، كما تسعى لدعم الكاتب في إصدار وطباعة كتبه، ومحاولة إبراز الكاتب إعلاميا واحتضان إبداعه من خلال النقد البناء والاحتفاء بظهوره، أيضا أرى لزاما على هذه المؤسسات السعي لعمل الحلقات والدورات التدريبية ؛ لتعزيز تقنيات الكتابة لدى الكاتب العماني ، ففي البداية يجب على الكاتب أن يفرض نفسه ويسعى بذاته كي يقلص من حجم الهوة ويقترب أكثر حتى يثبت وجوده وبعدها لن تستغني عنه المؤسسة ولن ترضى أن تبعده عن ساحتها.