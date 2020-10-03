أنغام تصالح ابنها عمر أخيرا وتحتفل بعيد ميلاده على الشاطئ..صور

أنغام احتفلت بعيد ميلاد نجلها الأكبر عمر عارف الذي رزقت به من زوجها الأول مجدي عارف، ويأتي احتفال أنغام بعيد ميلاد نجلها بعد انفصالها عن زوجها السابق الملحن أحمد إبراهيم الذي تسبب زواجه من الفنانة أنغام في خلافات مع نجلها الأكبر.

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عمر عارف

أنغام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع ابنها الأكبر عمر عارف أثناء تواجدهما على أحد الشواطئ، وذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 3 أكتوبر، وكشفت أنعام عن حجم سعادتها بنجلها الذي وصفته بأنه أول فرحتها، كما قدمت له التهنئة بهذه المناسبة، فكتبت تعليقا على الصور التي نشرتها قالت فيه: "يوم ٣ أكتوبر فرحت أول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي كل سنه وانت طيب يا نور عيني عمر".

A post shared by Angham (@anghamofficial) on Oct 3, 2020 at 5:20am PDT Advertisements

النجوم يهنئون أنغام بمناسبة عيد ميلاد نجلها

أنغام وتهنئتها لنجلها عمر عارف حازت على إعجاب وتعليقات العديد من النجوم الذين حرص العديد منهم على التعليق عليها وتقديم التهنئة للفنانة المصرية ونجلها فكتبت الفنانة الأردنية نداء شرارة تعليقا قالت فيه: "يا روح قلبي الله يخليلك اياه وتفرحي فيه وتشوفي ولاد ولاده" بينما كتبت الفنانة التونسية لطيفة: "ربنا يحميه ويخليهولك وتفرحى به يا حبيبة قلبى وانا الى ازفه"، وكتبت كذلك الإعلامية لجين عمران: "ربي يحفظه لك ويوفقه وتفرحي فيه إن شاء الله"، وعلقت كذلك الفنانة كندة علوش على الصورة التي نشرتها الفنانة أنغام فقالت: "حبيبتي كل سنة وعمر طيب ربنا يخليهولك يفرحك بيه دايماً"، كما علق كذلك كل من الفنان هيثم شاكر، وإيمان العاصي، و مريم عامر منيب.

أول صورة لأنغام مع نجلها عمر عارف بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

أنغام تعتبر صورتها التي نشرتها مع نجلها عمر عارف دوت الخليج الأولى لهما بعد انفصالها بشكل رسمي عن زوجها السابق أحمد إبراهيم والذي تبادل التصريحات مع نجل الفنانة المصرية الذي هاجم الملحن المصري بقوة حيث نشر بيانا العام الماضي أكد فيه على عدم احترامه لزوج والدته وأن لديه أزمة معه، كما أكد في نفس الوقت على حبه لوالدته ورغبته في عدم إيذائها، مما تسبب في إثارة جدل جعل الملحن أحمد إبراهيم يرد على هجوم ابن الفنانة أنغام الأكبر وذلك في تصريحات لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وأوضح أنه تجاهل الرد لأنه لا يريد أن يعطي للأمر أهمية وأن الأمر أحزنه ولكن في نفس الوقت يشعر بالمسئولية اتجاه أنغام.