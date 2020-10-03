أبرز اللقطات من حفل زفاف أمير شاهين.. تامر حسني يغني لـ منة شلبي وحضور مميز لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

زفاف أمير شاهين ومنة جاب الله ما يزال يتصدر الإنستغرام منذ ليل أمس بعد تداول العديد من اللقطات المميزة من الحفل الذي استقطب عدداً كبيراً من النجوم رغم أزمة انتشار كورونا، وكان لافتاً حضور النجم عمرو دياب مع دينا الشربيني في الحفل، وتواجد شقيقة الهام شاهين، ايناس شاهين، وهي الخطيبة الأولى لعمرو دياب، ويعد ظهوراً نادراً لها، كما غنى النجم تامر حسني لزميلته منة شلبي إحدى الأغنيات التي جمعتهما سابقاً في أحد الأعمال، فيما تم تداول العديد من اللقطات المميزة للنجوم الحاضرين.

عمرو دياب ودينا الشربيني يحضران الحفل

النجم عمرو دياب كان مفاجأة حفل زفاف الفنان المصري أمير شاهين وزوجته منة جاب الله حيث قدّم أغنية في آخر فقرات الحفل، وظهر متألقا الى جانب دينا الشربيني بصور نشرتها الإعلامية بوسي شلبي جانب مجموعة من النجوم.

وتوقف الجمهور عند حضور عمرو دياب في ظل تواجد شقيقة الهام شاهين، ايناس شاهين في حفل زواج شقيقها، وهي الخطيبة الأولى لعمرو دياب قبل سنوات طويلة، وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين على الأضواء.

وقد رحبت الهام شاهين بالضيف عمرو دياب الذي تزاحم الجميع حوله أثناء تقديمه آخر فقرة من حفل زفاف العروسين الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

تامر حسني يغني لمنة شلبي

النجم تامر حسني أشعل حفل زفاف أمير شاهين بعدد من الأغنيات الشهيرة له، وكان لافتاً تأديته أغنية "يا أنا يا مفيش" التي رقصت على أنغامها الفنانة منة شلبي بكل حماس وحيوية، وقال تامر حسني إنها أغنية منة شلبي في إشارته الى الفيلم الذي تشاركا بطولته قبل سنوات ماضية تحت عنوان "نور عيني" والذي حقق نجاحاً جماهيرياً ملفتاً.

كما ظهر تامر حسني مع العروسين وهو يرقص برفقتهما وسط ازدحام حاشد للحاضرين حول.

محمد الشرنوبي يغني "قلبي ارتاح" بحضور سارة الطباخ

الفنان محمد الشرنوبي حضر الحفل ايضا مع زوجته راندا رياض وأدى أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح" حيث رقص العروسين على وقع الأغنية بشكل رومانسي، فيما كان لافتاً حضور الزفاف خطيبته السابقة سارة الطباخ التي تسببت بحذف أغنيته الجديدة من على يوتيوب بسبب خلافات كبيرة بينهما.

توأم هالة صدقي يلفتان الأنظار

الفنانة هالة صدقي حرصت على حضور الحفل مع توأمها اللذين لفتا الأنظار وظهرا وكأنهما عرابا العروس وساعداها في حمل أطراف فستانها الذي دخلت به الى قاعة العرس، كما التقط نجلي هالة صدقي الصور التذكارية مع النجم عمرو دياب.

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لقطات من حفل زفاف أمير شاهين

الإعلامية بوسي شلبي نشرت على حسابها العديد من مقاطع الفيديو والصور من أجواء حفل زفاف أمير شاهين بحضور عدد كبير من ثنائيات النجوم و النجمات اللواتي تألقن بفساتين سهرة أنيقة.

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كما نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة صور لها مع العروسين وزملائها الحاضرين في الحفل، وخطفت الأنظار بإطلالتها بفستان بلون فاتح مع تسريحة الشعر المرفوع، وقدمت تهنئة للعروسين على حسابها على فيسبوك قائلة لهم : "ربنا يهنيكم ويسعدكم يارب".

ومن أبرز حضور حفل أمير شاهين كل من النجوم: محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، لبلبة، سلوى خطاب، وفاء عامر، أمل رزق، ساندي، وريم البارودي، كريم أبو زيد، المخرجة إيناس الدغيدي، السيناريست تامر حبيب.