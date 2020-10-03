حقيقة حمل ميريام فارس بعد أشهر من التزامها بالحجر الصحي

ميريام فارس أثارت في الأيام الماضية الماضية الكثير من تساؤلات الجمهور حول حملها بطفلها الثاني، وترافقت هذه الشكوك مع ظهورها في الفترة الأخيرة بملابس فضفاضة تخفي منطقة البطن الى جانب إعلانها بالفترة الماضية التزامها بالحجر الصحي، ما عزز التكهنات حول حملها.

ميريام فارس تثير الجدل بشكوك حول حملها

ميريام فارس تتلقى المباركات من المتابعين على حسابها عبر انستغرام بحملها بعد نشرها صورة لها ظهرت فيها بفستان أزرق ومخطط باللون الأبيض، حيث لاحظ الجمهور محاولة نجمتهم إخفاء بطنها في آخر اطلالاتها على انستغرام وارتدائها الملابس بقّصة واسعة على البطن والتي تموّه تقاسيم جسمها، ما جعل الجمهور يتكهن بحملها بطلفها الثاني على الرغم من عدم تأكيد او نفى ميريام فارس هذه التكهنات المتداولة.

A post sha Advertisements

ميريام فارس ملتزمة بالحجر المنزلي

ما زاد من شكوك الجمهور حول حمل ميريام فارس، إعلانها قبل حوالي أسبوع بأنها تلتزم الحجر المنزلي منذ حوالي سبعة أشهر من خلال تدوينة أرفقتها بإطلالة لها مرتدية جمبسوت بقصة واسعة يخفي معالم البطن.

وكتبت ميريام فارس تعليقا على الصورة :"بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟!"، ثم طرحت كذلك سؤالا على متابعيها حول مدى التزامهم بالحجر الصحي المنزلي بعد هذه الفترة الطويلة من بداية الإجراءات الاحترازية فكتبت: "وإنتوا مين بعدو ملتزم؟؟".

تدوينة الفنانة اللبنانينة أثارت اهتمام متابعيها بشكل واسع بسبب طول المدة التي تقضيها في الحجر الصحي المنزلي والتي وصلت إلى أكثر من 7 أشهر ولا تزال ملتزمة بها حتى الآن، مما جعل العديد من المتابعين يشككون بكونها حاملاً وتنتظر طفلها الثاني.

وسبق وأن أخفت ميريام فارس خبر حملها الأول بطفلها جايدن الى حين الاسابيع الأخيرة من ولادته ... فهل تخرج ميريام فارس عن صمتها لتؤكد أو تنفي ما يتم تداوله عن حملها الثاني؟.