بعد غياب 3 سنوات.. "الحضرة" تعود بحفل غنائي كبير بمكتبة الإسكندرية في 16 أكتوبر

تعود فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي، بحفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن مدينة الإسكندرية.
يقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها نورا ناجحا، بمجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية، ومن المعاصرين أحمد الشافعي، والشيخ صالح الجعفري وغيرهم، ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل "مدد يا سيدة"،و"أيها العاشق"و"إيه العمل"و"حلفت بسرك الأسمى يمينا"و"صل على المدثر"و"إننا فقراء".
وتعتبر "الحضرة" أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة، وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.
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