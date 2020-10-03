نسرين أمين تشارك متابعيها بصورة لها مع تامر حسني.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين امين ، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، بصحبة النجم تامر حسني .

وخطفت نسرين امين الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان كت طويل باللون الفوشيا من الحرير، حيث نالت الصور إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقاتهم المشيدة بها وبإطلالتها خلالها".



وتركت نسرين امين خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة لتبرز من جمال إطلالتها، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الناعم.

واختارت الفنانة وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

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يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.



مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎



وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).

