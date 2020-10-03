استقرار نسبي في الحالة الصحية للفنان فايق عزب

شهدت الحالة الصحية للفنان فايق عزب استقرارا نسبيا، اليوم، وذلك بعد نقله أمس للعناية المركزة، وحيث كان يجري عددا من الفحوصات الطبية.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية : استقرار الحالة الصحية للفنان فايق عزب، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا لإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

وكان عزب قد تعرض صباح أمس لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة (ابن حزم الأولية)، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.