دوت الخليج يكرم منة فضالي.. صور

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. حلت النجمة منة فضالى ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري، مساء اليوم، وكشفت عن كواليس فيلمها الجديد زنزانة 7 فى حوار خاص.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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