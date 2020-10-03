بدأ العد التنازلى ..صابر الرباعى يروج لأغنيته الجديدة جريدة الرجل الثانى

يروج المطرب اللبناني صابر الرباعي لاغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "جريدة الرجل الثانى" وذلك تمهيدا لطرحها بعد يومين على طريقة الفيديو كليب.

وقرر "الرباعي" تأجيل طرح الأغنية بسبب وفاة أمير الكويت الجابر الصباح.

أغنية "جريدة الرجل الثاني" كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشيل فاضل، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف وتم تصويره في لبنان.

استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.