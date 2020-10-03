منى زكي تنشر الإعلان التشويقي لـ الصندوق الأسود .. فيديو

نشرت الفنانة مني زكي، البوستر الترويجي لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت مني زكي على الإعلان التشويقي قائلة: "‎١٢ ساعة.. ٣ أشخاص.. وصندوق أسود‎الإعلان التشويقي لـ فيلم الصندوق الأسود ‎٢٨ أكتوبر بالسينمات".

وأطلقت شركة أفلام مصر العالمية، ونيو سنشري، وسينرجي، البوستر التشويقي لفيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، اليوم، والذي يقوم ببطولته كل من "منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر"، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

وظهرت منى زكي في البوستر، وقد غلف نظرتها المتوجسة شعورا بالخوف؛ وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف، وتظل فى صندوق لمدة 12 ساعة. وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون إحدى الليالي الهادئة في حياتها، اقتحام غريبين لمنزلها، في مهمة مصيرية؛ لسرقة شيءٍ مهم.

Advertisements وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟، هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما، بعد غياب 4 سنوات.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

وكان من المقرر عرض العمل منذ فترة ولكن تم تأجيل طرحه أكثر من مرة.

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