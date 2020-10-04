أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهدت القاهرة الجديدة واحدة من السهرات الضخمة التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن والسياسة والمشاهير وذلك خلال الإحتفال بزفاف رجل الأعمال السوري "باسل سماقية" علي السورية المقيمة بألمانيا "زينة المشوط" العضو بعمليات الاغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة "UN".

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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نشر كل من أحمد السقا وأمير كرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر شاركا به فى تحدى الكمامة من خلال نشر الهاشتاج الخاص بها ليحثا الجمهور على ارتداء الكمامة.

حلت النجمة منة فضالى ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري، مساء اليوم، وكشفت عن كواليس فيلمها الجديد زنزانة 7 فى حوار خاص.

شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى اثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية انكار النسب.