ديمة بياعة تلغي متابعة زوجها أحمد الحلو وتحذف صورها معه وهكذا علقت على أنباء طلاقهما

ديمة بياعة أثارت الجدل مؤخراً حول حقيقة طلاقها من زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بعد تعليق محير منها على أخبار طلاقهما بالإضافة إلى حذفها لصورها معه على انستقرام.

ديمة بياعة تحير الجمهور حول قصة طلاقها من أحمد الحلو

وبدأ الجدل حول طلاق ديمة بياعة من زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بعد تداول عدة صفحات على مواقع التواصل لصورة لتعليق مسيء من ديمة بياعة على صورة زوجها مع أصدقائه، قبل ان يحذف زوجها الصورة من انستقرام، وزعم البعض ان هناك أزمة كبيرة بين الزوجين، وخرجت عدة تفسيرات وقصص حول التعليق وحذف الصورة.

ديمة بياعة تعلق على أنباء طلاقها وحقيقة إساءتها لزوجها

إلا أن ديمة بياعة حرصت على إنهاء الجدل حول تعليقها المسيء بالإضافة إلى قصة طلاقها من زوجها أحمد الحلو، ونشرت بياناً رسمياً على مواقع التواصل نفت به إساءتها لزوجها وأكدت ان التعليق كان رداً على إحدى التعليقات المسيئة لها، وقالت في البيان:"لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي رداً على احد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".

جدل بسبب أنباء طلاق ديمة بياعة وزوجها أحمد الحلو

وتابعت ديمة بياعة في ردها على الجدل حول طلاقها، والذي زاد بسبب نشرها مقطع من أغنية توحي بانفصالها، وقالت:" بالنسبة للأغنية فهي كانت على لستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حاليا، بالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخدوا بأي شي إلا إذا كان مني أو من أحمد شخصيا.. وجب التوضيح وشكرا".

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ورغم رد ديمة بياعة السريع والحاسم على الجدل المثار حول إساءتها لزوجها إلا ان الجدل مازال مستمراً حول انفصالها عن زوجها، خاصة إنها لم تحسم حقيقة علاقتها بزوجها حالياً في بيانها، بالإضافة إلى عدم تعليقها على حذفها لصورها مع زوجها على انستقرام وإلغاء متابعته أيضاً، وأكتفى أحمد الحلو بإلغاء متابعة ديمة بياعة وأبقى على الصور التي تجمعه بها، وهو الأمر الذي زاد من التكهنات والتساؤلات حول طلاقهما.

وكانت ديمة بياعة قد تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد حلاوة منذ ما يقارب 8 سنوات، وهو الزوج الثاني لها بعد الفنان تيم حسن والذي انفصلت عنه في 2012 بعد 10 سنوات من الزواج وأنجبت منه ابنيها ورد وفهد.