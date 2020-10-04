خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

كانت لقاء الخميسي نشرت صورة تجمعها بالفنان جمال يوسف عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل".

وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.

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وكان قد وجه الفنان جمال يوسف الشكر عبر "دوت الخليج" لكل من سأل عنه خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حالته الصحية تحسنت بعد شعوره بحب الناس واهتمامهم به.

وقال الفنان جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: "أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وخضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى".

وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".

وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".