نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: برفقة عائلته.. أحدث ظهور لـ محمود جنش على إنستجرام سارة الطباخ بصحبة نجلاء بدر وهنا شيحة في حفل زفاف أمير شاهين شاهد.. صابرين تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه ريهام حجاج تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. حبايب قلبي الله يرزقكم ويمنحكم الحب والصفاء .. هنا شيحة تهنئ أمير شاهين بالزفاف رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد أحن أخت في العالم.. سوار النجار تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها إيناس نسرين أمين تشارك متابعيها بصورة لها مع تامر حسني.. شاهد الأسطورة.. منة شلبي تشارك جمهورها بصورة مع محمد منير ألف مبروك للعروسين.. ساندي علي تهنئ أمير شاهين بزفافه علي أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها منى زكي تنشر الإعلان التشويقي لـ الصندوق الأسود.. فيديو

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا| نجوم الفن يهنئون أمير شاهين بزفافه.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. ومنى زكي تنشر الإعلان التشوي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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