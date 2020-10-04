زينة تنشر فيديو نادرا من مسرحيتها في الثانوية

نشرت زينة فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت زينة فى فيديو نادر لها من خلال لقائها التليفزيونى بعد عرض مسرحيتها جزيرة القرع وهى فى سن الثانوية.

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وعلقت زينة على الفيديو: "كنت بطلة مسرحية جزيرة القرع وانا في تانية ثانوي ودوول اصحابي كنا صغيرين بس كانت احلامنا كبيرة”.

وتابعت: "كانت اخراج رامي إمام وبطولة تامر عبد المنعم وخالد سرحان وامينة وانا وشيماء شعلان ، وكان استاذ عادل امام كل يوم يجيي العرض كان انجح العروض اللي انعملت علي مسرح الهناجر بدار الاوبرا كانت ايام حلوه اوي".

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وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.