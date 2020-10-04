كتب تامر حمزة: اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه.
وتابع حمزة: تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا.
ويبدو أن الدعم جاء بفائدة كبيرة وكان سببا في ان يهزم جمال يوسف هذا المرض اللعين.
اعلان شفائه
وقال جمال يوسف لـ دوت الخليج، أنه خضع لأكثر من 30 جلسة إشعاع، وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية، وهو ما ظهر فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح وطبيعى.
دعم الفنانين
وعلقت لقاء الخميسي على الصورة التى نشرتها برفقة جمال يوسف: "انت قدها .. هاترجع ضحتك تملي البيت هاترجع جمال اللي عرفناه هاترجع زى الفل".
وحرص بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما والفنانة لقاء الخميسي على زيارة جمال يوسف في منزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.
وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.
وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.
تفاصيل اصابته بالسرطان
وقال جمال يوسف خلال تسجيل صوتى خاص: "أعانى من ورم في البلعوم والغدد الليمفاوية، وخضعت لجلسات الكيماوي خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على وقوفه بجانبى، كما أشكر عددا كبيرا من زملائي وعلى رأسهم الفنان محمد صبحى".
وأضاف: "كما سألت عنى وفاء عامر، نشوى مصطفى، حنان سليمان، المخرج تامر حمزة، وغيرهم كثير".
وتابع جمال يوسف: لا أخشى الموت، ولكنى أخشى لقاء ربي، وأتمنى أن يرضى عني ويراضيني، وشكرا جزيلا لكل الدعوات الصادقة التي تصلني منذ الإعلان عن حالتى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلان تعافيه .. رحلة جمال يوسف مع السرطان من المرض إلى الشفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.