حمادة هلال: كورونا سبب تأجيل طرح طحن في طحن

كشف حمادة هلال عن سبب تأجيل طرح أغنية طحن في طحن التي كان من المقرر طرحها منذ فترة، وقال لـ "دوت الخليج" أن الأغنية لها مود خاص وصنعت لفترة محددة، ولكنها لا تتوافق الآن مع أجواء كورونا لذلك سيتم تأجيلها قليلا.

على الجانب الآخر احيا المطرب حمادة هلال حفلا بمسرح الزمالك الجمعة الماضية وقدم عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اخر حاجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول.

كما حرص حمادة على الترحيب بالفنانتين راندا البحيري ومنى ممدوح، وصعدت راندا على المسرح وقال حمادة انه عمل معها منذ ان كانا صغيرين في اغنية "كل ما افكر فيك".

الحفل جاء ضمن فعاليات أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي اقيمت تحت اسم "مهرجان بيندولين".

استضاف الحفل الذي بدأ من الخامسة مساء نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الاجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتضمنت الفقرات أفتتاحية بكلمة القاها دكتور عزت سامي رئيس المهرجان ودكتور شريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب كورونا مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وللظروف الإستثنائية تم اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" منذ أيام قليلة.