أخبار الفن .. جمال يوسف يعلق على شفائه من السرطان .. فيديو نادر لزينة.. وسبب تأجيل طحن في طحن لـ حمادة هلال

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



خاص .. أول رد من الفنان جمال يوسف بعد شفائه من السرطان

بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.



زينة تنشر فيديو نادرا من مسرحيتها في الثانوية

نشرت زينة فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



حمادة هلال: كورونا سبب تأجيل طرح طحن في طحن

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كشف حمادة هلال عن سبب تأجيل طرح أغنية طحن في طحن التي كان من المقرر طرحها منذ فترة، وقال لـ "دوت الخليج" أن الأغنية لها مود خاص وصنعت لفترة محددة، ولكنها لا تتوافق الآن مع أجواء كورونا لذلك سيتم تأجيلها قليلا



أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها .. شاهد

نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

روج كريم سامي مؤلف مسرحية اللوكاندة للعمل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على فيسبوك.